Zákaz vycestovat do zahraničí jako na Slovensku by v Česku neprošel

Před několika měsíci se evropské, ale i jiné země začaly potýkat s novou, britskou mutací koronaviru, která je nakažlivější a tudíž se šíří v populaci rychleji. Vedle toho se ve světě objevilo i několik dalších, jako je například jihoafrická či brazilská mutace, které boj s pandemií zemím ztěžují. Slovensko proto ve čtvrtek zakázalo svým občanům odjet do zahraničí na dovolenou, za hranice tak mohou Slováci jen za prací.

V Česku platí po březnovém zpřísnění protiepidemických opatření až na opodstatněné výjimky zákaz cestování mezi okresy. V případě, že by se kabinet chtěl například v případě zhoršení situace vydat podobnou cestou jako Slovensko, bylo by to však v rozporu s tuzemskou Ústavou.

Spíš povinná karanténa než zákaz

„Myslím si, že podle českého práva by to bylo protiústavní. Nehledě na to, že k tomu vláda nemá ani žádnou konkrétní pravomoc. Ministerstvo zdravotnictví sice může činit nějaká opatření, která mají bránit šíření epidemie přes hranice, ale ta jsou spíš v paragrafu 68 zákona o ochraně veřejného zdraví míněna tak, že mají bránit tomu, aby se zavlekla nějaká nákaza na území České republiky. Ta se ale nezavleče tím, že odsud někdo odjede ven,” míní ústavní právník Jan Wintr.

Podle něj by vláda měla namísto toho spíše zvážit uvalení karantény na lidi vracejících se z rizikových zemí. „To, že se tam ale zakazuje preventivně vyjet, je si myslím nezákonné,” doplnil Wintr.

Právo na opuštění republiky bylo do Listiny základních práv a svobod včleněno po sametové revoluci, aby už se nemohlo opakovat to, že opuštění republiky za určité situace bude bráno jako trestný čin.

Český zákaz cest do vybraných zemí je nezákonný

Podobně to vidí i expert Pirátů na zdravotnické právo Ondřej Dostál. „Právo opustit republiku je stanoveno jako nepodmíněné, což znamená, že jestli to někdo podmíní nějakou výjezdní doložkou nebo něčím jiným, tak to nelze,” uvedl Dostál.

Česká vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví koncem února zakázali Čechům cestovat do některých rizikových zemí Afriky a Jižní Ameriky. Podle obou právníků je však i toto opatření v rozporu se zákonem.