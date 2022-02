Zpochybnili jste legitimitu schůze, kritizuje opozice. Poslanci bušili do lavic

Ihned po začátku schůze, tedy krátce po úterní 14. hodině, si vzal slovo předseda SPD Tomio Okamura a řečnil bez přestávky téměř šest hodin. V části věnované programu schůze navrhoval postupně jednotlivé body, které by podle něj měli poslanci na jednání projednat, čímž se snažil oddálit schvalování pandemické novely, k čemuž se poslanci ani do středečního rána nedostali.

K přestávce došlo poté, co obstruující Okamura řečnil už téměř šest hodin v kuse. Desetiminutová přestávka byla vyhlášena, aby se vrátili ministři zpět do sálu, kde se v danou chvíli nenacházel žádný člen vlády. To se také stalo a po skončení přestávky měl Okamura navázat na svůj předchozí monolog a přednášet další návrhy k programu.