Z rozpočtu chtěla ČSSD 20 miliard navíc, vybojovala devět. Stačí jí to

Ministryně práce a sociálních věcí požadovala 11,7 miliardy, z pátečního jednání odešla s tím, že rozpočet jejího resortu dostane příští rok navíc 5,9 miliardy korun. Ještě letos by měla Maláčová dostat navíc 800 milionů korun na IT. S takovým kompromisem prý souhlasí. [ celá zpráva ]

Vláda musí rozpočet na rok 2020 schválit do konce září a poté ho poslat do Sněmovny. Jednání kabinetu o rozpočtu je naplánováno na 16. září, do Strakovy akademie by měl dorazit i prezident Miloš Zeman.