Není důvod snižovat schodek, odbývá Babiš komunisty

„Není důvod snižovat schodek. Potřebujeme dostat peníze do ekonomiky,” řekl Babiš. Schillerová bude podle něj i nadále jednat s předsedkyní rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslavou Vostrou (KSČM). „Myslím si, že to bude mít ještě nějaký vývoj,” podotkl Babiš.

Filip potvrdil, že se s Babišem na schodku rozpočtu neshodli. „Je to stále náš požadavek. Jednání pokračuje,” uvedl s odkazem na požadavek na schodek 30 miliard korun. Schillerová po jednání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) řekla, že stále plánuje schodek 40 miliard korun.

Schillerová označila za dobrou zprávu, že rokování trvalo pět hodin. „Protože, když s někým pět hodin sedíte u jednacího stolu, a to je přesně to, co si já představuju, tak se bavíte nad konkrétními věcnými tématy,” poznamenala.