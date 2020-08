Vojtěch: Aktuální kapacita je 18.000 testů na covid-19 denně

Laboratoře v páteřní síti by podle ministra měly být s to testovat vzorky do 48 hodin včetně víkendů. Kapacitu dostaly nemocnice za úkol zvýšit do konce září. Potřebné přístroje budou podle dřívějších Vojtěchových odhadů stát miliony až nižší desítky milionů korun. Je podle něj také třeba vyčlenit personál.