Vláda rozvolňování režimu na hranicích teprve projedná, Hamáčkův návrh se změní

Jako první by mohla vláda umožnit podle ministra cestování za pracovními a obchodními aktivitami. „To považujeme za to nejdůležitější,” dodal ministr.

Jasné zatím není ani, kdo bude smět vyjet do zahraničí. Hamáček v pondělí řekl, že za hranice by mohli pendleři, tedy lidé, kteří pracují v zahraničí. Ti by podle mi Hamáčka nemuseli do karantény, pokud by doložili test na covid-19 s negativními výsledky.