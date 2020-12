Vláda nemá k některým opatřením důvod. Na místě je ústavní stížnost, říká právník

Na sociálních sítích jste v úterý zkritizoval postup vlády a opětovné zpřísnění opatření, které se chystá od pátku. Současně jste uvedl, že kdybyste měl možnost podat ústavní stížnost proti jednání vlády (musí ji podat 25 poslanců či 10 senátorů), učinil byste tak už před dvěma měsíci. Kde přesně vidíte problém?

Předně, od počátku epidemie jsem nikdy neříkal, že by se neměla dělat opatření. Od počátku jsem ale říkal, že epidemie se má řídit jinak, racionálněji a předvídatelněji, což by spočívalo v tom, že každý zákaz by měl být vyhodnocen, jestli veřejnému zdraví jako takovému více přinese či naopak odnese. To se neděje.

Nicméně tohle je pouze jedna z mnoha aplikací, kdy jsem přesvědčen, že dostat populaci například od zdravého životního stylu na měsíc či dva udělá v podstatě více škody než užitku.

Zákaz sportovišť je naprostá ostuda.

Budu moci do hypersupermarketu i na Štědrý den, do fronty na úřadě, tísnit se v MHD. Nebudu smět vzít děti do Sokolovny potrénovat tenis.

Celoživotní amatérský sport mne ochránil proti COVID víc, než celá tato vláda.https://t.co/bczUtByzt7 — Ondřej Dostál (@dostalondrej) December 14, 2020

Co se týče toho sportu, sám jste napsal, že celoživotní amatérský sport pro vaše zdraví udělal víc než tato vláda. Cílíte svým vyjádření na to, že lidé budou tloustnout, čímž se budou přibližovat rizikové skupině (lidé s nadváhou mohou mít těžší průběh covid-19), nebo na to, že opatření bude mít spíše negativní vliv na psychiku lidí? Přece jen sport pomáhá lidem se odreagovat a vyčistit si hlavu od starostí.

Obojí. Jednak je to tloustnutí, ale i psychika. Ale taky to, že když se člověku vyplavují během sportu endorfiny, tak mu to může i nějakým způsobem podpořit imunitu. Já to mám vyzkoušené i na sobě, že když dva měsíce nesportuji, tak si připadám nemocný a pak většinou opravdu onemocním.

Vraťme se zpět k té stížnosti. Kde vidíte hlavní problém?

Problém vidím v tom, že jedeme v nouzovém stavu. Vláda by měla vymezit nouzový stav tak, aby bylo jasné, do kterých práv bude zasahovat, proč a na jak dlouho. To by znamenalo, že by například u amatérského sportu nebo i kaváren řekli: „Podívejte, my si myslíme, že při sportu se setkává moc lidí a kvůli tomu také mnoho lidí umře“.

To vysvětlení, zda to platí jen pro masové sportovní akce, nebo i pro lidi, kteří si jdou s dcerou zapinkat do tělocvičny, by směřovalo k důvěryhodnějšímu řízení epidemie.

Vláda tohle odmítá udělat dobrovolně, takže by to mělo znamenat neprodloužit nouzový stav tak, jak je, a tím si v podstatě vynutit na vládě, aby nouzový stav vymezila úžeji a racionálněji.

Není řešení zrušit nouzový stav, ale musíme vymezit, pro co ano a pro co ne. Ondřej Dostál

Žaloba by tedy směřovala na vymezení a zpřesnění opatření a kroků, pro něž je potřeba nouzový stav?

Přesně tak. Není to proti nouzovému stavu. Podle mého názoru není řešení zrušit nouzový stav, protože bez nouzového stavu by všechna opatření, i ta přínosná, přestala platit. Potřebujeme nouzový stav, ale musíme vymezit, pro co ano a pro co ne.

Dnes je součástí toho, co může vláda v rámci stavu dělat, i zakazování finančních transakcí do zahraničí, což je válečné opatření, s epidemií to nemá nic společného. A přesto si tam vláda tento paragraf 6 dala. Je to jen příklad toho, že vláda prostě má bianco šek, čímž v podstatě vyřadila parlamentní kontrolu, protože řekla: „My chceme dělat všechno a neříkáme nikomu proč, a vy nám to buď schválíte, nebo tu všichni umřeme“. A ono to tak není.

Parlament má říct: „Ne, vezměte si to zpět a přepracujte si to, my vám nouzový stav schválíme, ale jen ten, který bude vymezen konkrétně“.

Pokud byste s poslanci podávali ústavní stížnost, na co dál by ještě mohla mířit?

Určitě na nedodržení článku 6 ústavního zákona o bezpečnosti republiky, což znamená, že nouzový stav není vymezen jako konkrétní zásahy, ale jako bianko šek, čímž odpadla parlamentní kontrola a došlo k přesunu reálného vládnutí z moci zákonodárné na toho, kdo píše ta konkrétní opatření. To je velmi formální věc, ale přitom velmi důležitá. Článek říká, musí se to konkrétně a zdůvodněně, a vláda to udělala nekonkrétně a bezdůvodně.

Ještě něco?

Určitě tam napíšu absenci odůvodnění. Když je ministerstvo i u těch mrňavých opatření soudem nuceno, aby řádně odůvodňovalo, tak logicky vláda u těch velkých opatření nemůže odůvodnění zcela opomenout. To opět vypadá jako formalita, ale vede k tomu, že vláda bude přemýšlet a všem bude jasné, co chtěla říct.

A pak si vezmeme konkrétní příklady opatření, která jsou buď zjevně diskriminační (zavírání provozoven a služeb), nebo jsou disproporční (například zákaz nočního vycházení) vůči tomu cíli, kterého mají dosáhnout.

Mluvil jste o tom už s některými poslanci či senátory? Pokusíte se je přesvědčit, aby se s vámi obrátili na Ústavní soud?

Ano, už jsem k tomu absolvoval několik setkání, na která jsem byl pozván. Mám velice pozitivní zpětnou vazbu. Dokonce jsem minulý týden vystoupil s předžalobní výzvou, takže si myslím, že pro to dělám všechno, co se pro to udělat dá.

Buď vláda do 23. prosince udělá to, jak jí káže Ústava, tedy konkrétně a odůvodněně, nebo by měla jít ústavní stížnost. Ondřej Dostál

S poslanci, kterých stran jste už jednal?

S Piráty jsem byl na tiskové konferenci, z níž potom vznikl sofistikovaný výstup, který byl zaslán vládě. Je rozumné nejprve říct: Opravte si to dobrovolně a udělejte to správně. Nemusíme se tu o všechno soudit.

Určili jste nějakou lhůtu, do kdy to má kabinet napravit, aby se vyhnul soudní při?

Lhůta tam není. Vláda do jisté míry trochu uhnula v maloobchodu, ale zase nasekali hromadu dalších věcí jinde. Teď jsem zvědavý, jakou zpětnou vazbu dostanu od poslanců, zda jim to stačí či nikoliv. Já osobně si myslím, že to nestačí, ale to je můj názor.

Moje představa je taková, že by toto mělo být vyřešeno do příštího prodloužení, tedy do 23. prosince. Buď do té doby vláda udělá to, jak jí káže Ústava, tedy konkrétně a odůvodněně, nebo by měla jít ústavní stížnost.

Co nasekali, jak tvrdíte dál?

Udělal se zase zákaz nočního vycházení, což je opět válečná záležitost, která dle mého názoru nemá příčinný vztah k počtu úmrtí nebo přenosu nákaz. Údajně si to tam dali policajti, aby se jim líp kontrolovalo, když lidé chodí odněkud večer opilí. To mají ale kontrolovat houseparty a nezakazovat lidem vycházení. Sekerou vzali také amatérský sport, přitom se povolily hypermarkety na Silvestra, kde bude narváno.