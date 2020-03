Vláda jedná kvůli koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci

Vláda by měla rozhodnout o prodloužení omezení volného pohybu lidí po ČR. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již dříve avizoval, že se toto opatření kvůli koronaviru prodlouží nejméně o jeden týden. Platit by tak mělo do 8. dubna. Stejně dlouho pak budou zavřené také restaurace a většina obchodů.

„Je to rozhodnutí, ke kterému dospěl pan premiér. Vracíme se tak k modelu, který tady byl na začátku, že za krizové řízení odpovídá ministerstvo vnitra, a zdravotnictví bude dělat to, co mu náleží, a to, v čem jsou profesionálové,“ sdělil v pondělí Novinkám Hamáček.