Virus přinesli do domu seniorů zřejmě dva muzikoterapeuti

Šmejdi to nově zkoušejí na seniory přes zámky Domácí

Muzikoterapeuti hráli a zpívali po předchozím vystoupení v Holicích a Kouřimi na Kolínsku naposledy v Úpici, kde jejich letošní šňůra nechtěně skončila. „Pátrali jsme, kde jsme to mohli chytit. Vyšly nám Holice, kde jsme hráli deset dnů před tím, než tam propukl covid. Úpice je jasná, tam jsme nákazu dovlekli. Nařčení, že bychom nakazili stovky lidí, odmítáme. Člověk se snaží rozdávat radost, lásku a pohodu a potom se doví, co se stalo. Nasmlouvaná vystoupení někde odřekli. Jinde nás považují za vyléčené, bez rizika dalšího přenosu, a nechtějí o naši produkci klienty připravit,“ řekl jeden z muzikantů.

Muzikoterapii, při níž publikum muzikanty aktivně doplňuje zpěvem a hrou na hudební nástroje, výrazně zkrouhla současná bezpečnostní opatření. „Udržovali odstup a nepůjčovali nástroje. Před vstupem do objektu jsme jim změřili teplotu. Přenos nákazy se udál zřejmě prostřednictvím zaměstnance, jenž s nimi přišel do styku, nikoliv směrem do publika,“ tvrdí Jan Štefka, ředitel úpického Beránku, kde nyní evidují sedmnáct nakažených zaměstnanců a třicítku klientů.