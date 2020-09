Většina škol ruší poznávací i lyžařské kurzy

„Na týdenní kurz do kempu v Řásné jezdí naprostá většina ročníku, průměrně 80 dětí. Poprvé od jeho zavedení jsme ho nedělali, aby se třídní kolektivy nemísily,“ popsal Právu ředitel školy Václav Trnka s tím, že kvůli velkému otazníku nad vývojem situace už škola zrušila i pravidelný lednový lyžařský kurz v Krkonoších.

„Co bude, to nikdo neodhadne ani na tři dny, natož na tři měsíce. Odhlašovat takový kurz na poslední chvíli s sebou nese riziko vysokých storno poplatků. Takže jsme se raději rozhodli to zrušit hned,“ shrnul ředitel školy.

Například na Střední škole elektrotechnické v Ostravě Na Jízdárně se prváci na adaptační kurz nedostali. „No, bylo mi to líto, samozřejmě. Těšil jsem se, že se poznáme i jinak než ve škole. A třeba u kamaráda ve škole na adaptační kurz do Beskyd na dva dny jeli. Všude je to jinak,“ svěřil se Právu jeden ze studentů.