Velikonoce vliv na vývoj šíření koronaviru neměly

ČR si podle ministra stojí dobře i v rámci mezinárodního srovnání. lidé by však měli stále dodržovat nastavená pravidla. „Je to na odpovědnosti každého z nás,” uvedl Vojtěch.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek potvrdil ministrova slova a dodal, že pokud by Velikonec výraznější vliv měly, již by se to projevilo. Neočekává ani pozdější celopopulační vzplanutí. „To je jednoznačně pozitivní zpráva,” dodal.