Válek chystá centrální úřad hygieny

Podle resortu to povede k zefektivnění provozu. Někteří ředitelé jsou ale skeptičtí a mají obavu z propouštění. Mnoho se tím podle nich ne­ušetří, odborné pracovníky by potřebovali spíš nabrat.

„Vychází to z ponaučení z předchozích dvou let, kdy v řízení některých hygien byly určité nedostatky. Novelou bychom je rádi napravili a umožnili pružnější a rychlejší reagování na pokyny z centra,“ řekl Právu náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Podle návrhu, který má Právo k dispozici, má být v čele nové Státní hygienické služby ředitel a všechny právní spory, personální záležitosti i hospodaření by se řešily jen z Prahy. Skončit by muselo také čtrnáct současných ředitelů hygienických stanic. Jejich pozice by zanikla, místo ní by vznikli ředitelé „sekcí“ s minimem stávajících pravomocí. Podle ředitelů to přinese provozní problémy a na vše se bude zdlouhavě čekat, než se k tomu vyjádří pražská centrála.