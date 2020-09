V Brně spustí rychlotesty s výsledkem už za 12 minut

Znamená to, že při zjištění pozitivity je nutné podstoupit ještě ověřovací klasický test. Přesto mohou rychlotesty ochránit zejména seniory. Ti jsou nejohroženější.

Prymula: Testy by si lidé mohli odebírat doma ze slin

S nápadem přišli pracovníci brněnské obecně prospěšné společnosti Podané ruce, která ve městě již léta pomáhá narkomanům v boji s jejich závislostí. Pro ty patří k nejrizikovějším onemocněním AIDS, ale také žloutenka typu C. Právě tu zjišťují pracovníci Podaných rukou s využitím jihokorejského přístroje Ichroma 2, s nímž lze detekovat až čtyřicet onemocnění.

„Nově výrobce vytvořil testovací sadu i pro covid-19. Postup je vlastně stejný jako u klasického testování. Po výtěru z nosu je vzorek umístěn do přístroje a za chvíli je znám výsledek,“ řekl Právu ředitel sdružení Jindřich Vobořil.

Pro test je nutné použít testovací set za 312 korun a dále samotné zařízení, tedy takzvanou čtečku, která zjistí výsledek. Běžný test přitom stojí 1700 korun. Pořízení stroje vyjde na 20 000 korun. Pokud se tato technologie osvědčí, bylo by možné ji využít ve školách. Vedení města dokonce zváží, že by se vytvořilo veřejné testovací místo, kde by se jihokorejská technika využívala.