Už to jde. Lidé si mohou posunout termín druhé dávky

Když se látky dostaly na začátku roku na tuzemský trh, byl přitom výrobcem doporučený interval 21 dní, stát ale kvůli nedostatku vakcín na jaře prodloužil rozestup na šest týdnů, aby dostalo alespoň první dávku co nejrychleji co nejvíce lidí.

Až tento týden, a to i po naléhání odborníků, se intervaly opět začaly zkracovat. Zatím to jde na 34 dní, sdělila redaktorovi Novinek operátorka linky 1221.

Na to, že by se intervaly mezi jednotlivými dávkami měly zkrátit, dlouhodobě upozorňovali například šéf Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Petr Smejkal či někdejší ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Ukazuje se totiž, že jedna dávka vakcíny dostatečně nechrání očkovaného proti nakažlivějším mutacím, jako je například indická delta. Je tedy podle nich třeba dokončit očkování co nejdříve u co největšího množství lidí.