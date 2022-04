Ukrajinci se chtějí po válce vrátit. Někteří už odjeli

„Spousta uprchlíků se již na Ukrajinu vrací, například do Oděsy,” uvedl pro Novinky Lipavský s odkazem na návrat několika lidí z Moldavska. Trend potvrdil také mluvčí Člověka v tísni Milan Votypka.

„Nemáme, jak sledovat tyto návraty. Pokud se uprchlík tady zaregistruje, dostane dlouhodobý pobyt a odjede z ČR přes vnitřní hranici přes Slovensko či Polsko, tak to není nijak evidováno,“ vysvětlil Právu policejní prezident Martin Vondrášek.

„Není možné jednoznačně učit, co je přesnou příčinou toho, když daná SIM karta z naší sítě 'zmizí',” řekla také Novinkám Charlota Dědková z tiskového oddělení telekomunikační společnosti Vodafone.

„Zatím nemáme informace o tom, že bychom v Praze zaznamenali hromadný odchod lidí zpět do své země. Pokud k tomu dochází už teď, hovoříme spíše o jednotlivcích,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Právě do Prahy míří velká část válečných migrantů.

„My se staráme se o zhruba dva tisíce lidí, část z nich mluví o tom, že se vrátí hned, jak to bude možné, jiní zvažují, že zůstanou déle. Je to různé. Těžko říct, co je dominantní trend,“ míní.