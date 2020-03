Trutnovská lékárna s vlastní dezinfekcí skončila. Došel líh

Chronický nedostatek lihu donutil lékárníky z Trutnova nyní prodávat jednu, maximálně dvě lahvičky na osobu. „Lidé by to brali po tuctech, což si nemůžeme dovolit, jelikož bychom za chvíli neměli nic. Nezbylo než začít prodej regulovat. Předpokládám, že brzy všechno doprodáme a odhadem do dnešního večera budeme na nule,” řekl Právu ve čtvrtek Bednařík.