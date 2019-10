Trumpovi hrozba impeachmentu vynáší

Stížnost na hovor podle listu The New York Times podal anonymní zaměstnanec americké CIA . Trump nyní žádá schůzku s tímto stěžovatelem s tím, že obsah hovoru podle něj zkreslil. „Zasloužím si setkání s mým obžalovatelem,“ napsal Trump. Právník anonymního stěžovatele Andrew Bakaj identitu klienta odmítá prozradit kvůli obavám o jeho bezpečnost. Řekl také, že za odhalení jeho totožnosti různí jedinci nabízeli okolo 50 tisíc dolarů.

Podle listu The New York Times Trump stěžovateli před svými spolupracovníky nepřímo vyhrožoval. „Chci vědět, kdo tyto informace poskytl, protože to má blízko ke špionáži. Víte, co jsme dělali za starých časů se špiony a zrádci, že? Řešili jsme to trochu jinak než teď,“ řekl údajně prezident.