Tisková konference vlády k opatřením. Čekáme na zahájení

Havlíček ale v pátek oznámil, že pandemická situace není dobrá a že se vláda dohodla na to, že zatím otevírání nepovolí.

Na opětovné otevření prodejen tlačí opozice, ale i hejtmani, na jejichž žádost v neděli vláda znovu vyhlásila nouzový stav. Stalo se tak poté, co ho minulý týden odmítla prodloužit Sněmovna.

Od 1. března by pak mělo dojít k návratu části žáků zpět do škol. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve čtvrtek upozorňoval, že pokud se mají vracet studenti do lavic, obchody se nemohou otevřít.