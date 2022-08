Tisíciletá voda. Před 20 lety začaly nejničivější povodně v Česku

Před 20 lety postihla 🇨🇿 nejničivější povodeň v novodobých dějinách. Zatopena byla i část Prahy. Už od 7. srpna 2002 se do záchranných prací začala zapojovat @ArmadaCR. Jen s pomocí vrtulníků evakuovali vojáci 1618 osob. A pomáhali i s likvidací škod, a to až do konce listopadu. pic.twitter.com/IBKyEVJ2l4