Systém selhává. Na odběry marně čekají tisíce lidí

„Před chvílí jsem se vrátila domů z vyšetření Covid-19 na Bulovce. Ve frontě jsem s horečkou strávila pět hodin bez možnosti zajít si na WC, napít se nebo najíst. Oblečení jsem taky podcenila, nečekala jsem, že by to mohlo trvat tak dlouho,“ popsala svou zkušenost žena.

Oficiální požadavky, které měly splnil laboratoře, kterým MZ dovolí testování na koronavirus, zněly, smlouva s pojišťovnou a certifikát IZO 15 189 - známka špičkové kvality manažerského zpracování dat, jehož získání trvá zhruba rok a vyjde pracoviště až na milion korun. To vše podle vyjádření náměstka zdravotnictví epidemiologa Romana Prymuly, aby nedošlo k chybám, jako by byl falešně negativní test. K tomu však může dojít všude, je-li nemoc v počátcích a pacient nemá příznaky. A aby se nestalo, že by systém nebyl informovaný o pozitivním záchytu. Tedy aby laboratoře dodržely ohlašovací povinnost. Důvěra, kterou vláda vkládá do navrátilců z rizikových zemí, jež na hranicích, kde probíhaly kontroly, nikdo neregistroval, u odborných lékařských pracovišť asi není na místě.