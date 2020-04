Stát chce plošně testovat zaměstnance domovů pro seniory. Na klienty už kapacity nejsou

V pražské VFN zemřela s nemocí covid-19 další žena z domova pro seniory v Michli. Je to šestý zemřelý s nákazou z michelského domova za poslední dny.

Ministerstvo podle Prymuly v současnosti jedná s kraji o distribuci rychlotestů. Pravidelné testování personálu by měli provádět lékaři, kteří do domovů docházejí, dodal.

Plošné testování všech včetně seniorů ale v plánu není. „To je obrovská skupina osob, to bychom testovali na úrovni Spojených států, které jsou x násobně větší než my, takže to zatím kapacitně určitě není možné,” vysvětlil náměstek.