Speciální linky vozí v Mladé Boleslavi seniory zdarma

V Mladé Boleslavi jezdí od minulého týdne speciální autobusové linky vyhrazené jen pro seniory. Je to jedno z opatření, jak ochránit nejohroženější skupinu obyvatel před nákazou koronavirem. Senioři už dostali mnohde doporučení, že by se měli držet co nejvíce doma a neměli by příliš vycházet. Když už musí na nákup nebo k lékaři, mohou v Mladé Boleslavi využít speciální linky.