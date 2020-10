Sociální pacienti se přestěhují do hotelů, v budoucnu by tam mohli jít i další nakažení

„Blížíme se do situace, kdy kapacity našich zdravotnických zařízení mohou být využívány v takové míře, že by to znemožnilo poskytovat ostatní péči. Nemůžeme léčit jen pacienty s covidem. Aby se to nestalo, tak pacienty, kteří jsou pouze na sociální hospitalizaci, tedy čekají na to, že půjdou do domova důchodců nebo jiných sociálních zařízení, budeme moci přestěhovat na přechodnou dobu do hotelů, abychom uvolnili kapacitu přávě těchto hospitalizačních zařízení,” oznámil po jednání kabinetu Prymula.