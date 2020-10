Šlechtová chce konec Faltýnka v čele klubu ANO, dalším osloveným nevadí

„Jedna věc je veřejná část, což je jednání ministra Prymuly. Zde člověk nemůže odestát, že je to ministr, který lidi vybízí k dodržování opatření, a objeví se toto, tak v toho je důvěra otřesena. A druhá rovina je interní záležitost, a to je působení pana Faltýnka v čele klubu,“ poznamenal ke schůzce v zavřené restauraci.

Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) očekává, že se na úterním jednání klubu povede především diskuze, on sám se jí ale podle svých slov nezúčastní. „Je to věc klubu. Jsem rád za to, že si to tam říkáme celkem otevřeně,“ řekl Novinkám.