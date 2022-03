Senátoři schválili vyslání českých vojáků na Slovensko, mají velet jednotce NATO

Černochová: V Česku by mohli v rámci NATO působit němečtí vojáci

Mandát bude platný do 30. června 2023, náklady obrana odhaduje asi na 540 milionů korun. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) již dříve uvedla, že do alianční jednotky odjede asi 400 vojáků, s migrací bude pomáhat další dvacítka. Zbytek mandátu je určen jako rezerva například pro střídání vojáků.

Vznikající jednotka by měla mít asi 1500 vojáků, Česko jí bude velet. Znamená to, že v misi musí být stálý český kontingent o síle minimálně 400 vojáků, a to včetně týmu Vojenské policie a jednotky bojové a logistické podpory.