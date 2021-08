Šéfové stran si to rozdají v šesti krajích

K volbám 8. a 9. října podalo kandidátky o třetinu méně stran a hnutí než před čtyřmi roky. Letos do voleb jde 22 volebních seskupení, minule to bylo 31 stran a hnutí. Ty budou moci ještě s kandidátkami svobodně nakládat do 20. srpna, poté budou soupisky zaregistrovány.