Jiří Hynek

V roce 2016 založil konzervativní pravicovou stranu Realisté. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byl lídrem kandidátky strany Realisté v Ústeckém kraji. Za tuto stranu také kandiduje na prezidenta ČR. Se ziskem podpisů od 22 poslanců se stal jedním z devíti kandidátů v prezidentských volbách 2018.

Realisté Hynka propagovali jako „silného prezidenta pro těžké časy“. Chtěl obnovit povinný vojenský výcvik. Apeloval na to, aby země měla připravené a vycvičené bezpečnostní složky. Podporuje členství Česka v NATO, ale nesouhlasí s přijetím eura. Evropskou unii by chtěl reformovat a nebyl by ani proti referendu odchodu České republiky z Unie.