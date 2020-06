Námluvy Schillerové s lidovci a Piráty kvůli rozpočtu drhnou. Zpět jsou komunisté

„Pokud se v zákoně schválí, aby peníze šly tam, kam mají, a bude to zamašličkováno, tak z mé strany je to k podpoře,” sdělila Novinkám Vostrá. Širší vedení strany by o tom mělo jednat v sobotu.

Piráti by si příspěvek představovali ve výši zhruba 350 korun denně, což by za celé období epidemie koronaviru dělalo zhruba 31 tisíc korun. Podpora by se mohla týkat asi 116 tisíc lidí a zásah do rozpočtu by činil 1,7 až 2,1 miliardy korun.