Řidiči kamionů zřejmě nebudou muset výjimečně dodržovat přestávky

Důvodem je to, že roste počet podniků, které jimi tuto dopravu provozují. Unie se snaží zabránit tomu, aby obcházely pravidla. Navíc to má sblížit pravidla hospodářské soutěže. Povinnost mít tachograf na ně podle balíčku dopadne až v roce 2026.

Na návrh hospodářského výboru poslanci také umožnili snazší získávání průkazů řidiče taxislužby. Žadatelé by nemuseli předkládat fotografii, úřad by si ji obstaral sám například z evidence řidičských průkazů nebo jiných databází. Pokud by to nešlo, úředník by žadatele vyfotil sám.