Rakušan: Pokud bude 30 procent Ukrajinců pracovat, začne se pomoc vyplácet

„Ve chvíli, kdy bude 30 procent lidí pracovat a odvádět peníze do veřejného zdravotního systému, tak to přestává být prodělečné a zdravotní systém na tom může vydělávat,“ uvedl ve Sněmovně šéf resortu vnitra.

„Naopak tedy v roce 2025 při řádné adaptaci to může být pozitivním jevem pro příjmy státního rozpočtu a růst HDP (hrubého domácího produktu) v České republice,“ doplnil.

Do Česka dosud přišlo z Ukrajiny zhruba 340 tisíc běženců, část z nich se už však pravděpodobně znovu vrátila do vlasti.

V tuto chvíli podle Rakušana nelze jasně říct, kolik uprchlíků po skončení konfliktu na Ukrajině zůstane v Česku. Zájem zůstat podle Rakušana projevilo podle průzkumů 20 až 25 procent příchozích běženců. Pokud by ruská invaze na Ukrajinu trvala déle než rok, bylo by to až 40 procent.