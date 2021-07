Psychický stav lidí zasažených tornádem se horší. Dochází jim, co se stalo

„Lidé žili v krásném prostředí, všude byly stromy a vinohrady. Najednou je kolem nich zničený les a trosky. Otevřou oči a zase to vidí, stálost té katastrofy je pořád přítomná a memento tornáda tady bude ještě dlouho. Jedna z otázek v dotazníkovém šetření je: Jak to zvládáte psychicky? Lidé často uvádějí odpověď: Nějak to zvládám. Za tu dobu, co s nimi mluvíme, jsme ale přišli na to, že to je jinak. Nějak to zvládám ve skutečnosti znamená nezvládám,“ upozornil Kučera.