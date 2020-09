Prymulova pozice zmocněnce se rušit nebude. Babiš hledá kandidáta

„Budeme na to místo hledat jiného kandidáta. Předložím to na jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI - pozn. red),” sdělil Novinkám v krátkosti premiér. Kdo by mohl Prymulu nahradit, tedy zatím není jasné. Babišova mluvčí Jana Adamcová naznačila, že by nový zmocněnec mohl vzejít třeba i z řad RVVI.