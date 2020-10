Prymula: Testovat budou i praktici, denně zvládneme až 80 000 testů

„Je připraven systém, kdy budou zapojeni praktičtí lékaři,” uvedl Prymula s tím, že by za pomoci antigenních testů odhalovali zejména jedince s příznaky, zatímco bezpříznakové či sporné případy by „posílali dále” a tito lidé by absolvovali PCR test, který zajišťují odběrová místa.