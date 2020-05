Prymula: Roušky v bazénech ještě doladíme. Smysl moc nemají

Pan premiér se vyjádřil, že by vláda opět mohla změnit nákupní dobu pro seniory. Jak by to tedy mělo být?

Myslím, že se to rozvolní, už se o tom na minulé vládě diskutovalo. Osobně si myslím, že když se povolily návštěvy seniorů, tak v této klidné situaci není tvrdý důvod, aby tam byla vymezena doba.

Jak by to rozvolnění tedy mělo proběhnout?

Myslím, že už by tam nemusela být žádná limitace a mohlo by dojít k úplnému zrušení, a to minimálně po dobu, kdy je klidná situace.

Nákupní doba pro seniory se od začátku nouzového stavu 12. března měnila několikrát. Nejdříve byla od čtvrtka 19. března od 10 do 12. Po prvním dnu účinnosti ale vláda opatření změnila a hodiny posunula na dobu mezi 7 a 9 hodinu. Ani ne týden poté se vyhrazený čas opět měnil a tentokrát na 8 až 10 hodinu, a to trvá dodnes.

A od kdy?

O tom bude ještě diskuse v pondělí na vládě. Očekávám, že tam o tom vláda rozhodne.

Víte, že oddělení nákupní doby před šířením viru pomáhá? Máte na to nějaké analýzy?

Podrobné analýzy na to nejsou. Důvodem je, aby byla chráněná skupina seniorů.

Dalším tématem jsou letní tábory. Ty by tedy mohly začít fungovat už 27. června. Je to tak?

Řeklo se, že budou možné od 27. června, aby to bylo na prázdniny otevřené. Termín pro tábory je fixní a rozhodla o něm komise pro rozvolňování kolegy Maďara.

Děti nyní nemohou do škol, ale budou moct 27. června na tábory. Jak je to možné?

Možné je to z důvodů nastavení harmonogramu. Teď se rozvolňují plošná opatření a na školy to dopadlo postupně. Nicméně na druhý stupeň by se dostalo v červnu nebo až v červenci, a to už by nemělo smysl.

Takže kdyby nebyly prázdniny, děti na druhém stupni by do škol nastoupily 1. července?

Jinak by to tak samozřejmě bylo. Kdyby to bylo v jiném čase, tak by to bylo v těchto odstupech, ale jelikož jsou prázdniny, tak se tam nedostaly.

Dalším tématem jsou bazény. Ty se otevřou kdy?

Zatím jsou naplánované na 25. května. Každopádně musí být rozhodně otevřené v létě právě v návaznosti na tábory.

Od stejného termínu by měla skončit i povinnost nosit roušku venku. Zůstanou ale zachovány uvnitř. Jak to tedy bude vypadat, když půjdu do bazénu, který je zčásti krytý a zčásti venkovní? Budu muset i tam mít roušku?

Pravidla stanoví skupina, ale těžko se dá představit, že budou lidi chodit do bazénu s rouškou. Roušky uvnitř by měly být u pohybu po vnitřních prostorách, ale to se bude muset doladit. Skutečně to tam ani smysl nemá. Častěji by se sundávaly, než nosily.

Proč se řeší bazény tak pozdě? Objevily se i názory, že jde o chlorovanou vodu a dezinfikované prostředí a vir se tam nešíří.