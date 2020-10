Prvňáčka nenaučíte psát přes počítač. Výborný apeluje na návrat dětí do škol

„Prvňáčka nenaučíte psát přes monitor počítače. A stejně tak děti na prvním stupni nezískají základní socializační návyky tím, že spolu budou komunikovat přes sebelepší platformy,“ řekl lidovec v úterý novinářům.

Výborný tak apeloval na vládu, potažmo ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) a ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby v případě, že se nebude denní přírůstek nakažených koronavirem dramaticky zvyšovat, dodržela původní termín návratu do škol, který byl stanoven na 2. listopadu.

„Dlouhodobě není udržitelná situaci, kdy by se žáci prvního stupně vzdělávali distančně,“ doplnil Výborný. Pokud by to však nebylo plošně možné, měly by se podle něj otevřít školy alespoň pro děti z prvních až třetích tříd, u kterých považuje situace za nejnaléhavější.

A jak dále uvedl, daná opatření mají dopady i vůči samotným rodičům. „Osobně mám syna, který je v šesté třídě. Ale jsem v dennodenním kontaktu s rodiči žáků prvního stupně. Mnozí se na mě v posledních dnech obracejí s tím, že nemají kvalifikaci učitele a mohou na děti maximálně dohlížet,“ uvedl lidovec.

V případě, že by tak došlo k pozitivnímu či neutrálnímu vývoje epidemie, měli by se podle Výborného vrátit do škol dále i studenti praktických oborů středních škol. „Většina lidí nemá doma v kuchyni soustruh. A pokud si vezmeme v součtu jarní a podzimní období, tak mám velké obavy, aby se výpadek v rámci praktické výuky nezačal negativně projevovat do kvality vzdělávání. Negativní důsledek pandemie musíme překonat a zvládnout,“ uzavřel Výborný.