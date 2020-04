Promořovat lidi, nebo ne? Přou se i odborníci

Prezident České lékařské komory Milan Kubek nedávno zveřejnil otevřený dopis ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, ve kterém varuje, že promořování je nebezpečným hazardem. Na něj vzápětí zareagoval dětský onkolog Jan Zuna, který Kubkův názor odmítl a naopak prohlásil, že kontrolované promoření by naopak mohlo být prospěšné.

Kubek ministra v dopise varoval, že české zdravotnictví je chronicky podfinancované a personálně zdevastované a nemůže zvládnout velký příliv pacientů ve vážném stavu. „Ve světě neexistuje žádný příklad země, která by zvládla „přirozené promoření populace“ bez obrovských ztrát na lidských životech. Právě naopak,“ varuje prezident ČLK a žádá důkazy, že by uvolnění restrikcí mohlo být v boji s koronavirem prospěšné.

„Z odborného hlediska by bylo možné uvažovat o rozvolnění protiepidemických opatření pouze za předpokladu, pokud by se prokázalo, že významná část populace v České republice má proti infekci covid-19 protilátky, a že ji tedy ve skutečnosti již prodělala. Splnění tohoto předpokladu však zatím nic nenasvědčuje a průběh epidemie v zemích, jako je Itálie nebo Španělsko, svědčí naopak proti takové spekulaci,“ píše Kubek.

S Kubkovým názorem ale nesouhlasí Jan Zuna z dětské hematologie a onkologie v pražské Motolské nemocnici, který zveřejnil reakci a Kubka vyzval, ať nemluví jménem všech lékařů. „Nejsem si vědom, že by mezi mými kolegy proběhla nějaká otevřená diskuse na toto téma. Velmi významná část z nás s vaším názorem nesouhlasí,“ upozornil Zuna Kubka. Podle něj je české zdravotnictví spíše v dobrém stavu, lepším než v zemích, které Kubek zmiňuje, tedy například Itálie a Španělsko.

„Rychlejší, i když ne překotné, uvolnění současných restrikcí a zrychlení tempa promořování populace, a to pochopitelně co nejcíleněji té její zcela dominantní části, kterou toto onemocnění neohrožuje více než jiné běžné respirační infekce, je záhodné a bylo by ku prospěchu jak z hlediska lékařského, tak i ekonomického a společenského,“ míní Zuna.