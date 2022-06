Přízrak tornád se vrací

Intenzita toho pondělního byla podle Münstera na mezinárodní Fujitově stupnici F0 až F1. Stupnice tornáda dělí do šesti stupňů od nejslabšího F0 po nejsilnější F5, který se celosvětově vyskytuje pouze ve dvou procentech případů. Loňské tornádo na jihu Moravy odpovídalo síle F4 s rychlostí větru od 267 do 324 kilometrů v hodině.

„Mně je úplně jedno, co to bylo. Já su nas...á, že to přišlo. Byla to chvilka, vteřiny, a kůlna byla bez střechy,“ řekla žena z Lanžhota, na jejichž dvoře větrný vír zvedl a do okolí rozmetal střešní krytinu hospodářské budovy. „My jsme v tu chvíli byli kousek od domu. Ale vlastně su ráda, že se nic jiné nestalo,“ dodala.