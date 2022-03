Přetížené úřady práce posílily směny

Nejhorší situace je podle informací Práva v Praze, kde stávají lidé i na ulici. Ale menší fronty se tento týden tvořily i jinde, například před českobudějovickým úřadem práce. Mezi čekajícími byla včera stejně jako v předchozích dnech také řada Ukrajinců, kteří si přišli zažádat o existenční minimum. To činí zhruba 2500 Kč.

„Odjížděli jsme opravdu narychlo a nemáme zrovna moc peněz. V podstatě skoro nic, proto jsme sem dorazili,“ řekla Právu jedna z žen v asi dvacetičlenném zástupu. Úřad měl otevřeno do jedenácti hodin a lidé čekali v řádech desítek minut.

Uprchlíci zamířili i jinam, například na pobočky ÚP v Karlových Varech či Plzni, byť zde se dlouhé fronty netvořily. Podle Tomáše Moravce z plzeňského úřadu si běženci v těchto dnech přicházejí hlavně pro mimořádnou okamžitou pomoc. „Evidujeme stovky žádostí o tuto dávku,“ řekl. Doplnil, že nápor není tak velký, protože jeho kolegové fungují v krajském asistenčním centru a také vyjíždějí přímo do terénu.

Zvýšený nápor způsobený uprchlickou vlnou zaznamenala i krajská pobočka ÚP v Ostravě. „Pochopitelně to má dopady, že se uprchlíci objeví u nás při vyřizování mimořádných okamžitých pomocí, případně při jednáních o hledání zaměstnání. Těch lidí je více, ale že by se nějak tvořily fronty nebo že bychom nezvládali, to ne,“ ujistil její ředitel Petr Prokop.