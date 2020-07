Pražská hygienička: Když se situace zhorší, v opatřeních přitvrdíme

Pokud by se epidemiologická situace v Praze zhoršila, hygienici by v opatřeních proti šíření koronaviru přitvrdili. Roušky by se pak znovu musely nosit ve všech veřejných budovách. Novinkám to řekla hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová. Další nakažení z párty v klubu Techtle mechtle by však podle ní neměli od příštího týdne přibývat a ohnisko by mělo vyhasnout.