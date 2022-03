Práce je i pro uprchlíka bez paže, spravuje azyl

Až našetří trochu peněz, má v plánu sehnat byt. „Tady je to fajn, ale rádi bychom měli svoje soukromí, hlavně kvůli dětem. Přejeme si, aby se cítily co nejvíc jako doma. Pak budu šťastný otec,“ uzavírá Georgi, který je zatím prvním uprchlíkem, jehož město zaměstnalo. „Chtěli jsme mu situaci trochu usnadnit, protože na pracovním trhu by to měl komplikované,“ vysvětlil pro Právo místostarosta Domažlic Stanislav Antoš (KDU-ČSL).