Pozitivních žáků a studentů na covid je málo

Z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že celkem potvrdily PCR testy nákazu u 438 dětí na 326 školách. Horší je situace na středních školách, na které připadá 20,6 případů na sto tisíc testů. Na základních školách je to pouze 11,8 procent. na 100 000 testů.

K dalšímu testování by ale mohli přistoupit na podzim. „Mohla by být dvě kola testování, vyhodnocovat to budeme ale ještě s hygieniky,“ nastínil.