Poslanci schválili záruky za úvěry 150 miliard korun

Česko nyní musí být do Evropské unie zaslána žádost o notifikaci, která trvá podle Havlíčka obvykle týden. Mezitím ale by měl o záruce rozhodnout také Senát a zákon podepsat prezident. Na konci dubna by tak mohlo být vše připraveno a začátkem května by se peníze mohly začít vyplácet.