Ministr Blatný obhajuje prodloužení nouzového stavu

8:32 - Před poslance předstoupil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Prezentuje protiepidemický systém PES, který má umožnit lidem lidem předvídat rozvolňování či zpřísňování opatření.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na čtvrtečním jednání Sněmovny Foto: Kateřina Šulová, ČTK

8:29 - „Nouzový stav není hračka ministrů pro zohledňování potřeb jejich byznysových kamarádů. Není to bomboniéra, ze které si vláda vybírá, aniž by lidem dokázala zdůvodnit, proč a jaké opatření se jich týkají,” rozohnil se Bartoš.

„Bez garantování férovosti opatření nemohu jako poslanec návrh podpořit,” uzavřel.

8:23 - Šéf pirátů Ivan Bartoš kritizuje vládu za to, že současnou situaci zavinila sama svým přístupem. Kabinet podle něj dostatečně nepodporuje a často opomíjí maloochodníky a živnostníky. ”Likvidace malých obchodů, které suplují velké řetezce je podle mě alibismus,” prohlásil Bartoš.

„Požadovali jsme jasné hodnocení vlivu opatření na vývoj šíření viru v České republice. Odpovědi nemáme,” dodal.

8:16 - Babiš také znovu vyzval občany k dodržování opatření. „Mysleme na to, že jsou před námi předvánoční nákupy, Vánoce, které chceme strávit v rodinném kruhu, nepořádejme tedy večírky a dodržujme opatření,“ apeloval.

8:10 - Za řečnický pult se postavil premiér Andrej Babiš (ANO), snaží se obhájit potřebu prodloužení nouzového stavu. Vláda chce nouzový stav až do 20. prosince.

„Všichni vyhlížejí dobu, kdy se budou moci věnovat svým aktivitám, tak jak obvykle. Tento stav ale ještě nenastal a nejbližších měsících asi nenastane,“ prohlásil premiér s tím, že zdravotnický systém je stále zatížen a zdravotníci si musí odpočnout.

„Dosáhli jsme již určitého úspěchu. Poslední data svědčí o zlepšení situace. Jsme přesvědčeni, že je to výsledem opatření, které vláda přijala na začátku října, tak nedávného zpřísnění,“ dodal.

8:00 - Začala schůze Poslanecké sněmovny. Předsedkyně TOP 09 na úvod požádala přítomné zákonodárce o minutu ticha za oběti koronaviru. Reálně však bylo v sále ticho pouze několik vteřin.

7:40 - Druhý tiskový brífink patří hnutí SPD, které prodloužení nouzového stavu nepodpoří. „Návrh vlády je nepřijatelný. Česká republika nemůže být v prodlužovaném nouzovém stavu. Už na jaře jsme upozorňovali, že je dobré novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby se upřesnila opatření, která lze na základě tohoto zákona provádět, to se nestalo,” prohlásil šéf hnutí Tomio Okamura.

7:27 - ČSSD bude také usilovat o schválení Hamáčkova daňového balíčku, který počítá se zrušením supehrubé mzdy a snížení zdanění sazeb daně na 19 a 23 procent. Šéf koaliční ČSSD tímto návrhem jde proti návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž chce sazbu 15 procent.

„ČSSD postupuje přesně podle programového prohlášení vlády. Můj návrh nelikviduje veřejné finance a nezasákává do nich sekeru 90 miliard, navíc umožňuje navýšit spotřebu, protože směřuje peníze i k těm nízkopříjmovým narozdíl od návrhu pana premiéra, který míří na ty, kterí berou 80 až 100 tisíc měsíčně,” hájil návrh Hamáček.

7:22 - První tiskovou konfrenci má ČSSD. „Nemám pro vás žádné překvapení, ČSSD žádost o prodloužení nouzového stavu podpoří tak, jak šla do Poslanecké sněmovny. Moc nerozumím argumentům opozice, splnili jsme vše, co po nás opozice žádala,” uvedl předseda strany Jan Hamáček a připomněl, že vznikl systém PES, který umožní zpřehlednit a předvídat kroky vlády.

Hamáček se vyjádřil také k tomu, proč všechny stupně rizika v systému PES vyžadují nouzový stav. „Není to o tom, že jsme fanoušci nouzového stavu, tak to není, ale ta čísla jsou stále vysoká. Pokud odborníci a epidemiologové říkají, že i v tom prvním stupni je potřeba nouzový stav, tak máme jen dvě možnosti, změnit český právní řád nebo postupovat podle platých zákonů, a to je žádat poslaneckou sněmovnu o prodloužení,” dodal s tím, že opozice zřejmě 30 dní neschválí, protože „si nechce nechat ujít další debatu o nozovém stavu za 14 dní”.

Vláda nemá zatím podporu pro prodloužení o měsíc dojednanou. Je možné, že Sněmovna schválí prodloužení o kratší dobu.

Bez stavu nouze by vláda totiž nemohla omezovat dále například shromažďování osob. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve varoval, že pokud by se jednalo pouze o doporučení, která by měli lidé dobrovolně dodržovat, účinnost opatření významně klesne a za dva, tři týdny by mohl nastat zásadní zlom k horšímu.

Kromě nouzového stavu budou odpoledne poslanci jednat také o daňovém balíčku, jehož součástí je i zrušení superhrubé mzdy. V souvislosti s tím jsou ve Sněmovně dva návrhy na výši podoby daní právě po zrušení superhrubé mzdy.

Jeden je z pera premiéra Babiše, druhý od vicepremiéra a šéfa koaličních sociálních demokratů Jana Hamáčka. Babiš navrhuje zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent, Hamáček 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.

Hamáček ve středu novinářům řekl, že otázku daně z příjmu musí kvůli chybějící koaliční dohodě rozhodnout Sněmovna. Návrh budou schvalovat poslanci ve finální, třetím čtení.

Večer by měli zákonodárci jednat ještě o návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, který by podle části opozice mohl ve vládní verzi nahrávat premiéru Babišovi (ANO). Ten by byl podle některých výkladů sporného ustanovení vládního návrhu považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu.