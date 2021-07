Dušek: Podzimním lockdownům mohou zabránit mladí, naočkujte se

V posledních týdnech opět narůstají čísla v některých krajích, zejména v Praze a Středočeském kraji, které jsou dost úzce propojeny. Poměrně nově se tak ale děje i v Plzeňském kraji, co se děje tam?

Jsou to okresy Plzeň-město a Plzeň-jih. Došlo tam k většímu nárůstu nákazy zase u mladých lidí 16 až 19 let, takže žádná výjimka oproti Středočeskému kraji a Praze. Středočeský kraj se dá vysvětlit poměrně logicky i úzkou vazbu na Prahu. Nechci vyvolávat žádné regionální půtky, ale Středočeský kraj je vlastně kus Prahy. Prahu považuji za takové plíce Čech, spousta lidí jezdí denně dovnitř a spousta také ven. A sousedící okresy, což je Praha-východ a západ, nesou tu zátěž Středočeského kraje.

Plzeň vyskočila velice významně před zhruba pěti dny, kdy došlo k velkému množství nově nakažených a reprodukční číslo vystoupalo až k hodnotě čtyři. Od té doby to ale pomalu klesá a osciluje na vyšších číslech. Určitě se tam objevily nějaké klastry mezi mladými lidmi, to jinak není možné. Vidím totiž nárůsty ve věku 16 až 19 let. Může to být ale i náhoda.

Lze očekávat, že podobný vývoj bude patrný i v dalších krajích?

Ano, dá se očekávat podobný vývoj.

Británie začíná najednou přistupovat ke covidu jako k chřipce, kdy už tam nechtějí zavádět další opatření, ani kdyby se počet nakažených znásobil, protože se na počtech hospitalizovaných i úmrtí ukazuje, že očkování zabírá. Myslíte si, že by se podobnou cestou měla vydat i Česká republika? Také máme málo hospitalizovaných a minimum úmrtí.

Nejsem epidemiolog, který by měl rozhodovat o opatření a jde pouze o můj subjektivní názor. Myslím si, že v České republice zatím vývoj probíhá velmi pozitivně v tom smyslu, že nové nákazy se nepromítají do nemocnic. Je to i logické, protože se prioritně nakažují mladí lidé ve věku od 16 do 29 let. Ti jsou také nejméně pro očkováni, takže nákaza v této skupině dobře šíří, a navíc jsou to mladí lidé, kteří mají hodně sociálních kontaktů mezi sebou, takže si to mohou i snadno předávat. Nákaza u nich ale probíhá relativně mírně a tím pádem to nemá dopady na nemocnice.

Existuje ale riziko, že z této skupiny se ta nákaza může v nějakém sekundárním kole, ať už v rámci rodiny nebo jiných interakcí, dostat do potenciálně zranitelných skupin populace. To riziko tam stále je.

Troufnu si říct, že ani v Británii nevědí, co to může v dalším kole udělat. Nemyslím si, že by se tak mohlo stát hned během léta, ale během podzimu to riziko samozřejmě existuje a vyloučit ho nelze. Navíc nikdo na světě podle mě teď nemůže vědět, jak dlouho vakcinace vlastně dokonale ochrání potenciálně zranitelné a seniory.

Nejstarší věkové skupiny obyvatel jsou ale z velké části již proočkované.

To ano, je ale otázka, kdo na světě ví, jak dlouho ochrana vydrží. Mnoho těch lidí bylo očkováno v lednu. V říjnu už to bude podstatná část roku. Je pravdou, že nákaza se v tuto chvíli šíří mezi mladými lidmi, nezatěžuje to nemocnice. Příjmy do nemocnic jsou v jednotkách denně a nejde o těžké případy. Chytré podle mě je nedovolit, aby si virus vytvořil nějakou další masovou nálož v populaci, která by pak mohla zasáhnout nějakou část populace.

Co tedy máme dělat, aby se to nestalo?

Je to úplně jednoduché. Měli bychom udělat všechno proto, abychom během léta naočkovali co největší část mladé populace. Tím se zavře brána.

A pak bychom mohli přejít i britský scénář?

Domnívám se, že ano. Ve chvíli, kdy se nákaza přestane nekontrolovatelně šířit i mezi mladými a dosáhneme stavu, kterému říkáme komunitní imunita, tak v prvních podzimních měsících velmi rychle zjistíme, že pokračuje optimistický vývoj a v tu chvíli bych se už nebál. V tuto chvíli pro to Česká republika není dostatečně proočkovaná.

Říkáte, že se musí udělat všechno pro to, aby se naočkovali i mladí. Jejich zájem o očkování je ale poměrně nízký, takže se to vůbec nemusí povést. Pokud by se to nezměnilo, co můžeme očekávat na podzim?

Pokud se nám nepodaří proočkovat mladou populaci, tak je to samozřejmě špatně, protože se v ní bude nákaza dál šířit. To si prostě nechci připustit. I prostřednictvím vás prosím, aby se mladí lidé nechali naočkovat.

Když už nestačí argumentace, že tím ochrání potenciálně zranitelné, tak je třeba zkusit jinou. Budete-li na očkovaní, nebudete se muset pořád dokolečka testovat, budete mít přístup na celou řadu akcí, bude se vám lépe cestovat, protože nebudeme muset před odletem stát frontu, aby vám někdo strčit tyčinku do nosu. A zachráníte si i to nejcennější, mládí, protože ve chvíli, kdy se proočkujete a virus zavřeme do nějaké rovnováhy s populací, jako je to u chřipky, tak potom nebudou kouzelné lockdowny a jiné radovánky.

Hrozí nám reálně lockdown na podzim v souvislosti s šířením mutací?

To nevím. Zároveň nemůžu vyloučit a nikdo na světě nemůže vyloučit, že nepřijde ještě nějaká další mutace. Koronaviry prostě mutují, je to přirozený proces. Přes léto to opravdu nečekám, ale podzim může být rizikový a nikdo to nemůže vyloučit. A zase říkám, máme v ruce naprosto funkční nástroj, a to je vakcinace. Naprostá většina nově nakažených jsou neočkovaní.

Část nakažených jsou, i jak sám přiznáváte, lidé, kteří jsou naočkovaní. Kolik takových případů celorepublikově je?

Je pravda, že mezi nakaženými jsou i lidé, kteří jsou očkovaní. Žádná vakcína nefunguje stoprocentně. Ale drtivá většina z nich jsou po první dávce a velmi krátce, to znamená, že tomu viru museli být vystaveni těsně nebo krátce po první dávce. Je ale patrné, že vakcinace naprosto zásadně eliminuje počet nákaz. A ještě víc eliminuje těžký průběh. Myslím si tedy, že všechny ty debaty o tom, co bude na podzim, je možné velmi jednoduše rozbít tím, že se proočkuje mladá populace.

Objevují se hlasy, že by očkování mělo být povinné, byl byste pro?