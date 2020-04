Po úvěrech pro pražské podnikatele se zaprášilo za devět minut. Víc musí dát vláda, vzkázal Hřib

„COVID Praha byl vyčerpán za 9 minut. Apeluji na pana premiéra Babiše, aby se program COVID III spustil co nejdříve. Protože pražští podnikatelé nyní bojují o čas. My už jsme udělali maximum, co jsme mohli. Praha nemůže dál suplovat roli vlády,” reagoval na obrovský zájem o poskytnutí záruk u úvěrů primátor Hřib.