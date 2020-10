Plivnutí do tváře zdravotníkům. Hygiena přišla zkontrolovat do nemocnice přetíženou covidovou jednotku

„Když zavoláte zdravotníkům, kteří se zrovna oblíkají do obleku, že by se měli věnovat hygieně, tak je to plivnutí do tváře těm lidem. Nevím, jestli jim to nedochází, v jakých emocích a situaci zdravotníci dnes jsou. Představa, že v době, kdy se situace zhoršuje každým dnem, budou zdravotníci provádět hygienu po oddělení, je neskutečná a říkám si, jestli žijeme v normálním státě,” uzavřel Němeček.