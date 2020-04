Plaga: Zvažujeme konzultace žáků 9. tříd ve školách

Před týdnem jsme zveřejnili scénář k uvolňování opatření ve školství, na kterém jsme spolupracovali s epidemiology z ministerstva zdravotnictví v čele s Rastislavem Maďarem.Tento scénář je stále platný, jedinou změnou bylo to, že na vysoké školy mohou od tohoto pondělí docházet také ostatní ročníky studentů než jen závěrečné, stále však za dodržení přísných podmínek, tedy konzultace či zkoušky o maximálně pěti lidech.

Je logické, že pokud se zaplacená aktivita neuskutečnila, musí škola rodičům tyto prostředky vykompenzovat. Ať už finančně, či náhradou kroužku v budoucnu. Pokud to byly kroužky u externího subjektu, pak záleží na podepsané smlouvě.

Zmínil jsem, že by se v průběhu druhé poloviny prázdnin mohly pro žáky uskutečnit vzdělávací kempy, samozřejmě vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Ty by mohly sloužit k relaxaci, ale také k zopakování či procvičování učiva. Kdo by je organizoval, o tom je zatím předčasné hovořit.