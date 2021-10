Piráti v pasti. Kumulaci funkcí už nevylučují

Piráti před volbami argumentovali, že ministři mají mít dostatek času pro výkon své funkce a pracovní povinnosti nesmějí zanedbávat. Ivan Bartoš a Olga Richterová se však po očekávaném přestupu do vlády odejít ze Sněmovny zjevně nechystají.

Za šéfa strany Bartoše by totiž jako náhradník přišel zástupce STAN, který by tak rozšířil klub Starostů na 34 poslanců, zatímco Piráti by oslabili na tři poslance.

Křeslo po Bartošovi na Ústecku by obsadila starostka Trmic Jana Oubrechtová za STAN.

Pokud by se mandátu sama vzdala, nastoupil by další náhradník ze STAN Milan Šťovíček. Teprve poté, co by se i ten mandátu vzdal, přišla by na řadu Pirátka, a to Kateřina Stojanová.

Za Olgu Richterovou, která možná bude šéfovat ministerstvo práce a sociálních věcí, by do Sněmovny nastoupila pirátská náhradnice Eva Tylová, místostarostka Prahy 12.

Jen částečně by mohl Pirátům pomoci zákon o klouzavém mandátu, který umožňuje odchod poslance do vlády, při kterém dočasně a dobrovolně předá mandát náhradníkovi, a umožňuje i návrat do Sněmovny.

Podle současného zákona se poslanec po vzdání se mandátu vrátit už nemůže. To ale nic nemění na tom, že po Bartošovi následuje na kandidátce náhradník ze STAN.

„Zákon o klouzavém mandátu jsme v minulosti dlouhodobě prosazovali a prosazujeme ho samozřejmě i nadále,“ odpověděl v pondělí Bartoš na dotaz Práva, zda se v případě jmenování ministry vzdají piráti poslaneckého mandátu.

Vyhnul se tak otázce, co se stane v případě, že klouzavý mandát platit ještě nebude.

Podle Bartoše ale piráti udělají maximum, aby zákon platil co nejdříve již pro chystanou vládu. „Jakmile bude platný, samozřejmě se jím budeme řídit,“ řekl Bartoš.

Pokud by ale měl zákon platit už pro toto volební období, znamenalo by to, že nová vládní koalice by musela připravit a schválit zákon v novém znění.

Rakušan: Piráti nemusejí mít strach

„My samozřejmě budeme apelovat na to, že by se lidé měli věnovat jedné práci naplno, je to vždycky lepší,“ řekl minulý týden v médiích předseda STAN Vít Rakušan.

V případě, že by se pirátští poslanci vzdali mandátu bez platnosti zákona o klouzavém mandátu, by podle něj projevili Starostové velkorysost.

„Piráti nemusejí mít strach, určitě bychom to byli schopni vyřešit tak, aby tam byl pirátský zástupce,“ řekl Rakušan v narážce na náhradníky za STAN.

„Uvidíme, jak se k tomu postaví, nutit je já osobně nebudu,“ řekl v pondělí Právu k případnému odchodu pirátských adeptů ze Sněmovny jeden z vyjednavačů STAN, předseda poslanecké frakce Jan Farský.

Zákon o klouzavém mandátu leží v Senátu, který by ho měl projednat 26. října, tedy ještě před vznikem nové vlády a ustavení nové Sněmovny.