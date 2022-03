Oxana studuje, pracuje a pomáhá jako dobrovolnice

„Musela jsem prostě něco dělat, a ne pouze sedět s rukama v klíně,“ říká. Do Brna přišla s rodiči, když jí bylo třináct. Do své domoviny se pravidelně vracela, ostatně za dědou, tetou a dalšími příbuznými se po koronavirových restrikcích chystala i na nadcházející Velikonoce. Místo toho ale slouží dvanáctihodinové směny jako dobrovolnice a smiřuje se s tím, že své příbuzné ještě dlouhou dobu neuvidí.

„Když Rusové zaútočili, maminka mi to hned ráno napsala, ani jsem tomu nevěřila. Okamžitě jsem kontaktovala příbuzné a kamarády na Ukrajině, ani oni si to nedokázali představit, natož my tady. Hned jsme se zapojili do humanitární pomoci, a když jsem viděla, že se hledají dobrovolníci do Asistenčního centra, rychle jsem se přihlásila,“ popsala Právu Lyesková.