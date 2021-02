Opozice trvá na uvolnění, ale za přísných podmínek

Šéf lidovců Marian Jurečka se ohradil proti tomu, že by opozice volala po bezhlavém otevírání obchodů. „V našem návrhu to bylo za velmi přísných podmínek, tedy vyžadovat u zaměstnanců FFP2 respirátory povinně. Otevřít některé služby by bylo možné v režimu jeden na jednoho s testem starým maximálně 48 hodin u zákazníka za předpokladu, že poskytovatel, například kadeřnice, se bude testovat dvakrát týdně,“ dodal Jurečka. Vláda by měla podle lidovců hlavně pomoci firmám, aby více testovaly a své pracovníky lépe chránily.